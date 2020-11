L’esterno giallorosso rischia due-tre settimane di stop. Attesi gli esami

La sosta per le Nazionali fa bene alla Roma di Fonseca, alle prese con la positività al Covid di Dzeko e l’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso è uscito al 15′ di Genoa-Roma a causa di un risentimento all’adduttore destro. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Juventus rischia due-tre settimane di stop e potrebbe non recuperare per la ripresa del campionato. Si attende dunque l’esito degli esami strumentali ai quali il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

