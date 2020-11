Coronavirus, vaccino Pfizer-BioNTech efficace per il 90% delle infezioni

Stando alla società farmaceutica Pfizer, i primi dati mostrano che il suo vaccino sperimentale ha un’efficacia del 90% nel prevenire il Coronavirus

La società farmaceutica Pfizer ha sviluppato un vaccino sperimentale insieme al produttore tedesco BioNTech che è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della stessa sperimentazione attualmente in corso. Ad annunciare il tutto ci ha pensato Albert Bourla, presidente della Pfizer, come pubblicato dal ‘Washington Post’.

L’azienda ha sviluppato il vaccino in collaborazione con la Pfizer negli Stati Uniti, e con lo Shanghai Fosun Pharmaceutical Group in Cina ed è probabile che diventi a somministrazione stagionale come quello dell’influenza. Lo stesso Bourla ha quindi sottolineato: “I risultati dimostrano che il nostro vaccino a base di mRna può aiutare a prevenire il Covid-19 nella maggior parte delle persone che lo ricevono. Ciò significa che potenzialmente siamo ad un passo dal fornire alle persone in tutto il mondo una svolta tanto necessaria per contribuire a porre fine a questa pandemia globale. Al momento non possiamo richiedere l’autorizzazione all’Fda per l’uso in emergenza del vaccino solo sulla base di questi risultati di efficacia. Sono necessari infatti più dati sulla sicurezza, che stimiamo arrivinonella terza settimana di novembre, come parte del nostro studio clinico che è ancora in corso. L‘efficacia, la sicurezza e una produzione costante, sono i tre requisiti necessari prima di chiedere l’autorizzazione“.

