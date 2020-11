Coronavirus, bollettino 8 novembre 2020: 32616 positivi a 331 morti

I dati del bollettino di oggi 8 novembre 2020: ecco numero di casi e vittime da Covid-19

Consueto effetto weekend nel bollettino del Covid-19 in Italia per la giornata di oggi 8 novembre 2020. Sono 32616 i casi positivi al coronavirus in 24 ore (ieri +39.811) mentre le vittime sono 331 rispetto alle 425 di eri 7 novembre. Le dimissioni sono salite di 6183 unità: attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 558.636 (+26.100, +4,9%; ieri +33.418). Il conto totale dei positivi da inizio epidemia sale a 935.104: meno casi rispetto a ieri, soprattutto per il calo dei tamponi effettuati ovvero 191144 contro i 231673 di ieri. A preoccupare è il tasso di positività intorno al 17% (precisamente 17,06%). La regione più colpita è ancora la Lombardia con 6318 casi mentre la Campania è al suo record con 4601; sopra quota 3 mila Piemonte (+3.884) e Veneto (+3.362). Subito dopo – a più di 2 mila – Lazio (+2.489), Toscana (+2.479) ed Emilia-Romagna (+2.360). I malati in terapia intensiva aumentano di 115 unità, i pazienti ricoverati con sintomi di 1331.