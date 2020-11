Coronavirus, l’ASL blocca i nazionali di Roma e Fiorentina

L’ASL blocca i nazionali di Roma e Fiorentina dopo i casi di positività

Dopo i casi di positività riscontrati nella rosa della Roma e della Fiorentina, non sono stati autorizzati i 13 giocatori gigliati che dovevano raggiungere le rispettive nazionali: a deciderlo è stata l’ASL Toscana Centro, stando a quanto riportato da ‘SkySport’. Isolamento fiduciario per l’intera squadra dopo la positività di José Maria Callejon, riscontrata alla vigilia della sfida con il Parma: Castrovilli e Biraghi, di conseguenza, non raggiungeranno l’Italia di Roberto Mancini, a sua volta in isolamento dopo la positività.

Stessa sorte anche per la Roma, con Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini che rimarranno nella capitale non avendo ricevuto il via libera della ASL dopo i casi di positività di Dzeko e Boer. Per quanto riguarda l’esterno ex Juventus, la decisione riguarda anche la necessità di svolgere alcuni esami strumentali che ne possano accertare le condizioni dopo il risentimento all’adduttore accusato nella gara con il Genoa. Caputo, Berardi e Locatelli, invece, raggiungeranno Coverciano martedì sera, al termine dell’isolamento fiduciario.

Mario Petillo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Fiorentina, Iachini non vince: panchina ancora a rischio

Fiorentina, UFFICIALE: Callejon positivo al Covid-19