Il Napoli di Gennaro Gattuso si conferma tra le prime della classe e riscuote consensi: il tecnico calabrese è anche nella lista dei rimpianti di un presidente di Serie B

Guai a parlare di scudetto, a meno di accettare l’ira funesta di Gattuso che scatenerebbe un accostamento tra il Napoli e il titolo di campioni d’Italia come primo obiettivo. Ma l’allenatore degli azzurri continua a macinare risultati e ora è al terzo posto a meno 3 dal Milan che è in testa. Dopo il grande lavoro dello scorso anno, l’allenatore calabrese sta continuando a portare frutti e anche a far riaffiorare qualche rimpianto. Non parliamo del Milan, ma del Pescara del presidente Daniele Sebastiani.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il patron del Delfino ha svelato un retroscena ai microfoni di ‘Radio Crc’: “Avrei voluto vederlo sulla panchina del Pescara. L’ho contattato prima che andasse al Pisa (agosto 2015, ndr), ma non abbiamo trovato l’accordo. Mi sarebbe piaciuto molto poter contare sulle qualità professionali e umane di Gattuso. Se gli altri pensano allo scudetto, anche il Napoli deve farlo”. Il numero uno del Pescara parla poi anche del caso Juve-Napoli: “Penso che in quella occasione sia mancato il buonsenso. Lo stesso buonsenso che mi spinge a dire che in questo frangente le nazionali dovrebbero essere messe da parte. In Serie B soffriamo i mancati incassi, ma in questo momento pensano ad altro piuttosto che a sostenere una squadra di calcio”.