Calciomercato Fiorentina, Commisso ha deciso: esonerato Iachini

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di esonerare Iachini: attesa per la nomina del sostituto per la panchina viola

Dopo due giorni di riflessione, Rocco Commisso ha deciso: Giuseppe Iachini sarà sollevato dall’incarico di allenatore della Fiorentina. Una decisione che era nell’aria da tempo e che – stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’ – è stata presa quest’oggi. La squadra viola è pronta a cambiare allenatore: a guidare la formazione gigliata sarà Cesare Prandelli, che ha appena firmato un contratto che lo legherà fino a giugno alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, pista Paulo Sousa | Le ultime di CM.IT

Iachini paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Dodicesimo posto in campionato con due vittorie e due pareggi in sette giornate di campionato. Arrivato la scorsa stagione, a campionato iniziato, al posto di Montella, l’allenatore marchigiano è statao confermato la scorsa estate ma oggi viene esonerato per far spazio al ritorno di Prandelli.