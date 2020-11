Pagelle e tabellino della sfida Atalanta-Inter valevole per la settima giornata di Serie A. Da Lautaro Martinez a Gomez, ecco voti e giudizi di Calciomercato.it

Finisce 1-1 il match Atalanta-Inter valevole per la settima giornata di Serie A. I gol entrambi nella ripresa: sblocca Lautaro Martinez con un colpo di testa, pari del neo entrato Miranchuk con un tiro dal limite dell’area su cui Handanovic poteva far di più. Ecco le pagelle di Calciomercato.it:

Le pagelle di Atalanta-Inter

ATALANTA

Sportiello 7 – Decisivo su Vidal e Barella nella stessa azione, due interventi decisivi – al pari del gol di Miranchuk – per il pari finale.

Toloi 5,5 – Perde le misure nella ripresa. Dal 72′ Lammers 6 – Movimenti giusti per creare difficoltà alla difesa interista.

Romero 7 – Primo tempo perfetto, con un gran salvataggio su Lautaro. Il secondo un po’ meno, complice il calo generale della squadra.

Djimsiti 6 – Controlla bene Sanchez.

Hateboer 4,5 – Benino nel primo tempo, nel secondo cala di ritmo dando troppo spazio a Young nell’azione che termina con la rete di Martinez.

Pasalic 4 – Zero iniziativa e palloni persi, fatica a trovare la posizione ideale. Non in partita. Dal 60′ Pessina –

Freuler 6,5 – Ovunque, corre per due.

Ruggeri 6,5 – Debutta in Serie A mostrando buona gamba, senso del ruolo e ottima personalità. Dall’89’ Mojica s.v.

Malinvoskyi 5,5 – Gioca tanti palloni, da braccio destro di Gomez. Poca qualità nell’ultima giocata, che sia un tiro o un passaggio. Dal 60′ Miranchuk 7,5 – La qualità è superiore a quella di Malinovsky e lo si vede subito. Gran gol che evita la seconda sconfitta consecutiva.

Gomez 6 – Leader tecnico della squadra ed elemento chiave sotto l’aspetto tattico, oggi ha faticato nel cambio di passo.

D. Zapata 6,5 – Non lo prendi a meno di buttarlo a terra. Solito gran lavoro per la squadra, nel secondo tempo prova a fare tutto da solo. Dal 72′ Muriel 7,5 – Entra e fa la differenza con la sua tecnica e la sua velocità.

All.Gasperini 6 – Si fa nuovamente ‘incastrare’ da Conte. Ma indovina i cambi, Muriel e Miranchuk. Far gli stessi punti dell’anno scorso, però, sarà una impresa.

INTER

Handanovic 5,5 – Si sporca i guantoni per smanacciare il cross diventato poi un tiro (diretto in porta) di Freuler. Poteva forse far di più sul tiro di Miranchuk.

Skriniar 4,5 – Rientra dopo diverso tempo out causa Covid. Fisicamente non al meglio, per fortuna dell’Inter viene puntato poche volte. In una, protagonista Zapata, si fa superare con estrema facilità.

De Vrij 5 – Un paio di entrate in ritardo, una gli costa il giallo. Ancora il brutto de Vrij delle ultime settimane.

Bastoni 5,5 – Troppo leggero su Miranchuk, la palla gli passa sotto le gambe.

Darmian 6 – Una bella palla tesa a Lautaro che l’argentino non sfrutta. Si conferma affidabile. Dall’82’ Hakimi s.v.

Vidal 6 – Si rivede un Vidal all’altezza dopo la ‘tragica’ serata di Madrid. Sfiora pure il gol di testa, fallendo il raddoppio nella ripresa. Un errore alla fine pesante… Esce acciaccato dopo aver commesso fallo su Gomez. Dal 69′ Gagliardini 5 – Non riesce ad entrare in partita.

Brozovic 6,5 – Il muro formato da Barella e Vidal gli consente maggiore tranquillità nel muovere la palla. Regge l’urto riuscendo a liberarsi dalla marcatura a uomo.

Young 6,5 – Hateboer non è Vazquez e va molto meno in affanno rispetto a Madrid. Nel secondo prende campo servendo a Lautaro il cross dell’uno a zero. Dall’82’ D’Ambrosio s.v.

Barella 6,5 – Un po’ mezz’ala e un po’ trequartista, oggi incidere meno del solito badando più alla copertura.

Lautaro Martinez 7,5 – Acciaccato, stringe i denti e segna un gran gol di testa dopo quello di Madrid. Dal 73′ Perisic 5 – Come Gagliardini, non entra in partita.

Sanchez 5 – Prima da titolare dopo il problema muscolare, l’impegno c’è ma zero giocate degne di nota. Dal 73′ Lukaku 6 – Non al meglio, riesce comunque a farsi sentire in area di rigore. Sportiello lo blocca in uscita.

All.Conte 5,5 – Il piano partita è quello giusto, chiusura degli spazi e ripartenze veloci che però riescono di rado. Alla sua Inter manca cattiveria, dopo l’uno a zero la gara andava chiusa e invece ecco l’ennesimo gol che ancora una volta scaccia via la vittoria. Vittoria arrivata solo tre volte nelle prime dieci partite di questa stagione, una statistica allarmante.

Arbitro Doveri 5,5 – Fischia meno di quanto dovrebbe, a fine partita subisce le proteste degli atalantini per un calcio subito in area di rigore da Miranchuk.

TABELLINO

Atalanta-Inter 1-1

57′ Lautaro, 78′ Miranchuk



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (72′ Lammers), Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic (60′ Pessina), Freuler, Ruggeri; Malinvoskyi (60′ Miranchuk), Gomez; D. Zapata (72′ Muriel). All.: Gasperini

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (82′ Hakimi), Barella, Brozovic, Vidal (69′ Gagliardini), Young (82′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez (73′ Perisic), Sanchez (73′ Lukaku). All.: Conte

Arbitro: Doveri di Roma 1

Var: Mariani

Ammoniti: Lautaro Martinez, Djimsiti, de Vrij, Vidal

Espulsi:

Note: p.t. niente recupero; 3′ s.t.

