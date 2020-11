Le dichiarazioni nel post-gara di Andrea Pirlo dopo l’1-1 dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi

Beffa per la Juventus nel recupero del match dell’Olimpico contro la Lazio. Andrea Pirlo ha analizzato l’1-1 contro i biancocelesti parlando a ‘DAZN’: “Non bisogna mai mollare per vincere i campionati, peccato per questi 15 secondi alla fine perché avevamo rischiato poco. Stiamo cercando di proporre questo tipo di calcio, Danilo ad esempio è bravo a cercare questo tipo di giocata: non sono importanti i ruoli o i numeri, ma come si muovono i calciatori in campo”.

Ronaldo e crescita – “Cristiano è fondamentale per noi, come per tutte le squadre dove ha giocato. E’ stato costretto ad uscire per un problema, ma chi è entrato al suo posto ha fatto bene. Siamo mancati un po’ nel giro palla, ma guardando il complesso della partita siamo soddisfatti del gioco. I dettagli ti fanno vincere le partite, serviva dare qualcosa in più. Nell’ultima occasione non dovevamo farlo entrare in area in quel modo... Lavoriamo sempre per migliorare, purtroppo ci manca sempre qualcosa e anche gli infortuni non ci aiutano. Però ogni partita è importante per la nostra crescita: ritrovando tutti i giocatori faremo sempre meglio”.

