Andrea Pirlo presenta Lazio-Juventus, ‘lunch match’ della settima giornata di Serie A

Importante vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo. Domani, alle ore 12.30, Cristiano Ronaldo e compagni saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre le dichiarazioni dell’allenatore bianconero a ‘Juventus TV’.

PARTITA – “Sarà sicuramente una bella partita, perché Lazio-Juventus è sempre una sfida bella da giocare. Sarà difficile, la Lazio è una grande squadra e l’ha dimostrato negli ultimi anni. Sarà quindi difficile da giocare ma entusiasmante”.

LAZIO – “Abbiamo immaginato il loro classico 3-5-2 con una difesa molto accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i loro attaccanti e con Milinkovic–Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non dare il via ai loro contropiedi”.

MOMENTO – “Sono arrivate indicazioni importanti sul piano del gioco e sullo sviluppo della costruzione con i centrocampisti e con i trequarti. Abbiamo occupato bene le posizioni offensive e questa è la cosa più positiva. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta”.

CRESCITA – “Siamo in costruzione, però i punti com’è normale che sia contano e le partite sono sempre più importanti. Domani lo è sia per la classifica che per la costruzione della squadra e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi”.

MORATA – “Lo conoscevo come un giocatore completo e non solo in fase di finalizzazione e lo sta dimostrando in questo avvio. È sempre al centro del gioco, coinvolgiamo molto i nostri attaccanti e lui si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui quando l’abbiamo preso e ci puntiamo ancora di più adesso che sta bene”.

PRIMI MESI – “Allenare è bello, entusiasmante. Sono entrato piano piano, ma mi sono sentito subito a mio agio fin dal primo giorno in questo ruolo e in questa società. Però sono solo all’inizio e posso solo che migliorare”.