Atalanta-Inter, Gasperini: “La confusione ci ha spinto a raddrizzarla”

La lunga e difficile settimana della ‘Dea’ è giunta al termine: i bergamaschi si ritrovano in tasca una pesante sconfitta col Liverpool, un pareggio combattuto con l’Inter e tanta esperienza in più. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato Gian Piero Gasperini, che ha voluto commentare il match contro i nerazzurri e la debacle in Champions League.

INTER- “Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse tanta difficoltà. Oggi abbiamo pareggiato con l’ingresso di Lammers, Miranchuk e Muriel. Non sono per la confusione perché perdi tempi, ma in certe occasioni ti può dare qualcosa. Oggi ci ha dato la spinta per raddrizzare la partita”

LIVERPOOL- “Sono campioni del mondo, insieme al Bayern sono i più forti. Hanno avuto dei meriti, ma anche noi li abbiamo esaltati, potremmo sicuramente fare di meglio”

MIRANCHUK e RUGGERI- “Sono contento per entrambi. Non era facile per Ruggeri, è un ragazzo che sta facendo bene, ha ottime doti ed ha bisogno di fare esperienza. Miranchuk è straordinario, in due spezzoni di partita ha toccato pochi palloni e ha fatto due gol importantissimi”

