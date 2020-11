Genoa-Roma, Spinazzola out nel primo tempo: infortunio muscolare

Paulo Fonseca e la Roma in apprensione per le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito nel primo tempo di Genova

Paulo Fonseca e la Roma festeggiano per il 3-1 in casa del Genoa, ma restano in ansia per Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso è uscito al 14′ del primo tempo del match di Marassi, con il tecnico preoccupato dal momento che è uno dei giocatori più in forma di questo ottimo periodo per la Roma. Per l’ex Juventus si tratta di risentimento all’adduttore destro e le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. Così come da valutare sarà la convocazione in Nazionale.