L’esito del sondaggio di Calciomercato.it sul prossimo mercato del Milan dopo la sconfitta di ieri contro il Lille

KO in Europa League per il Milan che perde così la prima partita stagionale arrendendosi al Lille per 3-0. Una sconfitta che fa partire anche le prime riflessioni sulle prossime mosse di mercato dei rossoneri. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sul calciomercato di gennaio indicando con il 51,1% dei voti la preferenza per un nuovo difensore da regalare a Pioli. Col 37% un vice Ibra mentre chiude il quadro un centrocampista.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Il #Milan perde malamente contro il #Lille!

Su chi puntereste per rafforzare la squadra a gennaio❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2020



