Inter, il ct del Belgio su Lukaku: “Fiduciosi per lunedì”

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha commentato la convocazione di Romelu Lukaku, al momento ancora in dubbio per la prossima gara dell’Inter

Ha suscitato qualche polemica la convocazione in nazionale di Romelu Lukaku che intanto è ancora alle prese col recupero da un recente infortunio che potrebbe tenerlo ai box anche nella prossima sfida di Serie A dell’Inter contro l’Atalanta. Nonostante le preoccupazioni nerazzurre però il ct Roberto Martinez ha deciso di fare affidamento sul gigante di Conte. Lo stesso commissario tecnico in conferenza stampa ha ammesso: “Ha ancora qualche giorno per riprendersi e siamo fiduciosi che possa essere disponibile da lunedì. Decideremo poi con il reparto medico se sarà in grado di giocare. Siamo rimasti in contatto con Romelu da quando ha avuto questo problema muscolare contro lo Shakhtar Donetsk. E abbiamo anche mantenuto contatti con l’Inter”.

