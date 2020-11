L’emergenza finanziaria investe anche il Milan che è pronto a chiedere ai giocatori un sacrificio sugli stipendi con un taglio netto

Il mondo del calcio vive un momento economicamente drammatico dovuto inevitabilmente all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’intero pianeta. La crisi ha quindi avuto ripercussioni anche sui club di Serie A che non possono più contare su quelli che fino a poco tempo fa sarebbero stati i ricavi certi. L’edizione odierna di ‘Repubblica’ evidenzia come tra le società che hanno deciso di affrontare in modo deciso la problematica attuale c’è anche il Milan, capolista del campionato. L’ultimo bilancio a tinte rossonere si è chiuso con un deficit che sfiora i 195 milioni di euro. Una situazione che porterebbe il Milan a chiedere ai calciatori un sacrificio economico che prevede un taglio netto del 20% degli stipendi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il compito di formulare la richiesta ai giocatori spetterà a Gazidis, poi la palla passerà ai diretti interessati che dovranno decidere se accettare o meno.

