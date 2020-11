Bomba clamorosa in ottica calciomercato Milan. In scadenza di contratto, Donnarumma e Calhanoglu gratis nello stesso club

“Stiamo trattando il rinnovo del contratto sia con Hakan Calhanoglu che con Gigio Donnarumma: ogni settimana potrebbe essere quella giusta per trovare l’accordo”. Pensieri e parole di Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan prova ad ostentare fiducia e ottimismo per quanto riguarda la permanenza del fantasista turco e del portiere della Nazionale italiana. Ma le trattative con i rispettivi agenti Gordon Stipic e Mino Raiola sono ancora in alto mare: l’ex Bayer Leverkusen vuole uno stipendio da top più che raddoppiato, l’estremo difensore cresciuto nelle giovanili rossonere ha offerte molto allettanti in Italia e in Europa.

Calciomercato Milan, Calhanoglu più Donnarumma: doppio colpo a costo zero

In caso di addio al Milan, peraltro, i due potrebbero ritrovarsi di nuovo compagni in un altro club. Non è un mistero che piacciano alla Juventus, ma non solo: secondo il portale iberico ‘Defensa Central’, Donnarumma e Calhanoglu sono sul taccuino del Real Madrid. Il presidente Perez la prossima estate vuol tornare a fare investimenti importanti e sogna sempre Mbappe e Haaland. Ma conscio della crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus, è anche allettato dall’idea di rinforzare la rosa con due colpi a costo zero. Staremo a vedere.

