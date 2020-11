Il Milan ha assolutamente bisogno di un centrale di difesa che possa affiancare Kjaer e Romagnoli, che di fatto non hanno un sostituto all’altezza

Ancora una partita insufficiente per Alessio Romagnoli. Il capitano rientrato contro l’Inter, dopo una lunga sosta per infortunio, da quando ha messo piede in campo le ha giocate tutte senza un attimo di respiro.

La coperta al centro della difesa al Milan è davvero corta e anche Simon Kjaer è stato costretto a non fermarsi.

Matteo Gabbia è il calciatore che offre maggiori garanzie, rispetto a Duarte e Musacchio, ma non si può certamente considerare un titolare. Serve ben altro e la dirigenza rossonera lo sa bene.

Calciomercato Milan, da Kabak a Milenkovic: colpo in difesa

I rossoneri, durante l’ultima sessione di mercato, ci hanno provato in tutti i modi ad acquistare un nuovo centrale ma senza successo. Il Milan a gennaio tornerà alla carica, avendo un buon budget per mettere a segno il colpo. Serve un titolare, meglio se giovane, che possa permettere di far rifiatare Kjaer e Romagnoli.

I nomi in cima alla lista sono sempre gli stessi: il Milan è intenzionato a tentare un nuovo assalto a Kabak dello Schalke 04. I tedeschi non stanno passando un momento facile, economicamente parlando, e stavolta potrebbe accettare l’offerta del Diavolo, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.

Altro giovane finito nel mirino del Milan è Simakan. I rossoneri ci hanno provato fino all’ultimo secondo ma lo Strasburgo non ha mollato la presa. Stesso di scorso il Bologna con Tomiyasu.

Guardando sempre in Serie A, il profilo che più piace in assoluto a Stefano Pioli è Milenkovic. La Fiorentina in estate non era intenzionata a scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro. Convincere Commisso ad abbassare le pretese non è certo facile ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe fargli cambiare idea. Da non sottovalutare, poi, l’ottimo rapporto tra il Milan e l’agente Ramadani, certificato dai tanti incontri avvenuti a Milano le settimane scorse.

