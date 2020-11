Calciomercato Milan, corsa a tre per il gioiellino messicano

Dalla Spagna: Milan pronto a lanciare la sfida ad Ajax e Real Betis per il talentuoso Sergio Cordova del Club America

Occhi sui giovani, in tutto il mondo. Il Milan studia profili futuribili da aggiungere alla propria rosa e non è detto che il prossimo nome possa arrivare addirittura dal Messico. In Spagna sottolineano infatti come il club rossonero sia tra i candidati principali nella corsa a Sergio Cordova, talentuoso centrocampista offensivo messicano in grado di giocare sia come ala che come trequartista.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

‘El Gol Digital’ sottolinea infatti come sul giocatore di proprietà del Club America ci sia il forte interesse della società rossonera. A battagliare con i meneghini ci sono Ajax e Real Betis. E proprio gli andalusi sarebbero però in pole position, visti anche gli eccellenti rapporti con la società messicana. Recentemente infatti dal club centroamericano sono arrivati a Siviglia l’argentino Guido Rodriguez e il messicano Diego Lainez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, crisi ricavi: richiesto un taglio degli stipendi ai calciatori