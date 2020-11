Calciomercato Juventus, obiettivo Vardy | Sfida a due top club

Nome nuovo in ottica calciomercato Juventus: il club di Agnelli pensa a Vardy del Leicester. Dalla Spagna: è corsa a tre

Con 7 gol in 6 partite nella Premier inglese, cui va aggiunto quello segnato nei 70 minuti giocati in Europa League, Jamie Vardy sta vivendo una nuova giovinezza con la maglia del Leicester. Alla soglia dei 34 anni che compirà il prossimo 11 gennaio, il centravanti nativo di Sheffield sogna di riportare le ‘Foxes’ se non a vincere il campionato (la squadra di Rodgers è seconda a un punto dal Liverpool, ndr), quantomeno a giocare la Champions League. Lo scorso agosto ha rinnovato il contratto fino al 2023, ma secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Don Balon’, qualora fallisse l’obiettivo di raggiungere uno dei primi quattro posti o di vincere la seconda manifestazione europea per club, Vardy sarebbe pronto a dire addio. CLICCA QUI per le altre notizie sulla Juve. La tentazione di rigiocare nell’Europa che conta sarebbe troppo elevate e gli estimatori non mancano. Il Real Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica e ci sarebbe un ritorno di fiamma anche da parte del Manchester United. Ma attenzione alla Juventus: i bianconeri, pronti a rivoluzionare il reparto offensivo, avrebbero pronta un’offerta per il bomber inglese.

