Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Bomba dalla Spagna!

Doppia notizia clamorosa dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo, arrivato alla Juventus nell’estate 2018

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l’Italia e dunque la Juventus. Il motivo? Nei due anni nel nostro Paese non si sarebbe sentito a proprio agio, idem la sua famiglia. Feeling non scoppiato nemmeno con l’ambiente bianconero, con lo stesso club presieduto da Andrea Agnelli che si dice da tempo sia disposto a privarsene per liberarsi del suo mega ingaggio. Vale la pena ricordarlo: 31 milioni di euro netti a stagione, contratto in scadenza nel giugno 2022.

Ronaldo, dunque, intenzionato a dire addio alla Juve con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo. Già, ma per andare dove? Al Paris Saint-Germain dello sceicco? No, e questa è la seconda indiscrezione clamorosa che arriva dal Paese iberico: per ‘Don Diario’ il 35enne fuoriclasse di Funchal desidera ardentemente tornare al Real Madrid. CR7 è rimasto ancora in contatto con diversi compagni dei tempi delle ‘Merengues’, con la speranza magari che mettano una buona parola con Perez per il suo ritorno. La Juve potrebbe cedere il suo cartellino per 40-50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ultimatum Sergio Ramos: il Real ha deciso!