Fulmine a ciel sereno per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Finisce l’avventura di Dybala: si arrende anche Agnelli

Tornato al gol in Champions League, Paulo Dybala spera di aver dato una sterzata alla sua stagione. Ma dopo la panchina contro il Ferencvaros di mercoledì, Andrea Pirlo sembra intenzionato ad escluderlo dall’undici titolare nella delicata sfida di domenica contro la Lazio. Non è un mistero che il nuovo tecnico della Juventus non sia un grandissimo estimatore dell’attaccante argentino, considerato un giocatore normale e non un campione. La ‘Joya’, peraltro, è sempre alle prese con il discorso legato al rinnovo del contratto che però potrebbe non arrivare. Ne è sicuro il giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony Damascelli, che in diretta ai microfoni di ‘Radio Radio’ fa una rivelazione clamorosa: “Dybala non rientra nei piani futuri della Juventus. Forse Agnelli avrebbe voluto farlo rimanere perché gli piacciono certi giocatori, ma non si può aspettare un calciatore a 30 anni. Ha bisogno di crescere”. Insomma, anche il presidente si sarebbe arreso… Dal Real Madrid al Barcellona passando per i top club della Premier League, le pretendenti non mancano.

