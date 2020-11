MotoGP, UFFICIALE l’esito del tampone di Rossi | Ecco il sostituto

Valentino Rossi è risultato positivo al tampone svolto nella giornata di ieri: ecco tutti gli scenari possibili

La Yamaha ha comunicato l’esito dell’ultimo tampone di Valentino Rossi: il pilota è risultato ancora positivo al Covid-19 e potrebbe saltare la gara di Valencia, dopo aver rinunciato ai due GP di Aragon. Per poter partecipare, stando ai protocolli della MotoGP, Rossi ha bisogno di due tamponi negativi e fra i due test devono passare 48 ore. In queste condizioni, ci sarebbe la possibilità di salire in moto fino a sabato pomeriggio.

Nel frattempo, tramite una nota ufficiale comparsa sul proprio sito, la casa giapponese ha annunciato il nome dell’eventuale sostituto: si tratta di Garrett Gerloff, pilota Superbike del team Yamaha GRT, classe ’95. Lo statunitense potrebbe sostenere i turni di prove libere del venerdì e del sabato mattina per poi, eventualmente, lasciare il posto a Rossi a partire dalle FP4. Nel caso in cui il tampone a cui Rossi si sottoporrà oggi dovesse risultare negativo, Valentino avrà la possibilità di partire per Valencia, in attesa poi di un altro test venerdì, decisivo per la gara.

