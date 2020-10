Coronavirus, sorride Federica Pellegrini: “Tampone negativo”

Federica Pellegrini è guarita dal Coronavirus: lo ha annunciato la campionessa sul proprio profilo Instagram

L’agonia di Federica Pellegrini è ufficialmente terminata: la campionessa è guarita dal Coronavirus e può finalmente tornare ad allenarsi. Dopo aver dichiarato a più riprese di non farcela più a stare bloccata in casa, senza la possibilità di nuotare nella sua amata vasca, la ‘Divina’ ha dato il lieto annuncio sul suo profilo ‘Instagram’. “Ciao Maria io esco! E questa volta per davvero: negativa”. In questo modo la Pellegrini ha annunciato l’esito del suo ultimo test per il Covid-19: tampone negativo, è ora di ritornare in vasca.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

