Calciomercato Milan, terzo assalto per il top player in erba

Calciomercato Milan, Gazidis prepara il colpo per gennaio: il rinforzo vale 25 milioni di euro, affare possibile

Il Milan vuole proseguire in un avvio di stagione davvero da sogno e pensa già ad acquisti da effettuare a gennaio per sostanziare le ambizioni di ritorno in Champions League. E, chissà, se la classifica dovesse ancora permetterlo, di scudetto. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo assalto a Szoboszlai. Il giovane ungherese era stato avvicinato sia da Boban che da Gazidis, lo scorso anno, ma niente da fare, prima per l’addio del croato, poi per il mancato arrivo di Rangnick, che lo aveva sponsorizzato. La clausola del talento del Salisburgo è rimasta di 25 milioni di euro, l’ingaggio se pur aumentato oltre i due milioni rimane abbordabile. A centrocampo, un alternativa come lui servirebbe eccome.

