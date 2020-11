Il futuro di Calhanoglu potrebbe essere lontano dal Milan. In scadenza a giugno, il fantasista turco viene accostato sia alla Juventus che all’Inter. Attenzione, però, alla big spagnola

Il Milan di Pioli primo in testa alla classifica di Serie A non è targato solo ed esclusivamente Zlatan Ibrahimovic. Sono diversi, infatti, i ‘pilastri’ che sorreggono la squadra rossonera: uno di questi è sicuramente Hakan Calhanoglu. Da mezzo giocatore, il fantasista turco è diventato un giocatore determinante attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei di un certo prestigio, ma anche di Juventus e Inter stando perlomeno alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Il 26enne di Mannheim fa gola anche perché è in scadenza di contratto a giugno, dunque ingaggiabile a costo zero a partire del mese di febbraio.

La trattativa per il rinnovo è in corsa con tutte le difficoltà del caso, dovute a una per ora ampia distanza tra domanda e offerta. Calhanoglu vorrebbe sui 6 milioni, i rossoneri non andrebbero al momento oltre i 4-4,5. Ecco allora che c’è lo spazio per inserirsi e ‘scipparlo’ al Milan. Il futuro dell’ex Bayer potrebbe essere verosimilmente all’estero, ma non al Manchester United come è stato ipotizzato qualche giorno fa. In queste ore ‘Don Balon’ tira fuori il Real Madrid. A quanto pare il numero dieci del Milan è stato ‘offerto’ dal suo agente al club spagnolo. Zidane avrebbe già dato l’ok, vista la necessità di ‘svecchiare’ il reparto avanzato e di assicurarsi uno specialista sui calci piazzati.

