SONDAGGIO CM.IT – Milan, è Ibrahimovic-dipendenza!

Le tre grandi storiche del campionato vivono sulle giocate di Ibrahimovic, Lukaku e Cristiano Ronaldo: ecco la maggiore ‘dipendenza’

Giornata di campionato che ha lanciato diversi messaggi importanti. Su tutti, che le grandi squadre faticano senza i loro uomini più rappresentativi. L’Inter senza Lukaku si è arenata con il Parma, Ibrahimovic ha risolto un’altra partita per il Milan con una giocata stellare nel finale e Cristiano Ronaldo ci ha messo tre minuti per tornare in gol con la Juventus, entrando nel secondo tempo. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter quale delle tre grandi storiche della Serie A dipenda di più dal proprio fuoriclasse. Ibrahimovic, come uomo più decisivo, ‘batte’ di poco Cristiano Ronaldo (34,5% contro 34,1% dei voti), minor dipendenza dell’Inter dalla presenza di Lukaku (31,4%), ma è un sondaggio tra i più equilibrati mai visti sulla nostra pagina.