Confermata l’assenza di Lukaku per la trasferta di Champions League

Romelu Lukaku salta Real Madrid–Inter. È confermata l’assenza dell’attaccante belga per la trasferta sul campo dei ‘Blancos’: il 27enne non è partito per la Spagna e resterà a Milano per recuperare al meglio in vista dello scontro diretto in campionato contro l’Atalanta di Gasperini. Antonio Conte dovrà quindi fare a meno del proprio miglior giocatore anche domani sera, mentre ci sarà Alexis Sanchez, che oggi si è allenato in gruppo e torna a disposizione dell’allenatore nerazzurro.

