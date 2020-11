Classifica senza VAR: Juventus prima | Milan a +2 sull’Inter

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della sesta giornata. Da Juventus e Milan a Inter e Lazio: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Verona e Benevento, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate grazie alla video assistenza. Nella sesta giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno condizionato il risultato finale. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Dopo due gol cancellati, stavolta Morata si è visto convalidare una rete inizialmente annullata da Abisso contro lo Spezia: l’attaccante della Juventus non era in fuorigioco. On field review per Chiffi che valuta da rigore il tocco di mano di Nkoulou in Torino-Lazio. Stesso discorso per Mariani in Napoli-Sassuolo, al quale era sfuggito il fallo di Di Lorenzo su Raspadori.

Serie A, sesto turno: risultati e classifica senza Var

Crotone-Atalanta 1-2

Inter-Parma 2-2

Bologna-Cagliari 3-2

Udinese-Milan 1-2

Spezia-Juventus 1-3

Torino-Lazio 3-3

Napoli-Sassuolo 0-1

Roma-Fiorentina 2-0

Sampdoria-Genoa 1-1

Verona-Benevento stasera

CLASSIFICA REALE: Milan punti 16, Sassuolo 14, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Roma 11, Sampdoria 10, Lazio 10, Verona* 8, Fiorentina 7, Cagliari 7, Benevento* 6, Bologna 6, Spezia 5, Genoa* 5, Parma 5, Udinese 3, Crotone 1, Torino* 1.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 16, Sassuolo 14, Milan 14, Atalanta 12, Inter 12, Napoli 11, Roma 11, Sampdoria 10, Bologna 8, Verona* 7, Cagliari 7, Fiorentina 7, Lazio 6, Genoa* 5, Parma 5, Spezia 5, Benevento* 4, Udinese 3, Torino* 2, Crotone 0.

*Una partita in meno

