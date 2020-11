Serie A, rischio stop | Gravina scrive al Governo: “Collasso del sistema”

Rischio stop per la Serie A e il calcio italiano, Gravina scrive al Governo

La pandemia da Coronavirus in Italia non si ferma e il Governo ragiona su nuove retrizioni importanti. Le misure potrebbero portare allo stop anche del calcio italiano, eventualità che getta nello sconforto i club e l’intero sistema. Così, per evitare la funesta possibilità, Grabriele Gravina, riporta il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe inviato una mail privata ai ministri Gualtieri (Economia), Spadafora (Sport) e Speranza (Salute): clicca qui per nuovi dettagli.

Serie A, Gravina scrive al Governo: No allo stop del calcio

Il presidente della FIGC avrebbe chiesto all’Esecutivo di non fermare i campionati professionistici e per relazionare gli interlocutori politici sulla condizione critica in cui versano le finanze del pallone. Il lockdown del calcio di vertice, scrive il quotidiano, potrebbe trasformarsi in una condanna a morte per l’intero sistema. Gravina avrebbe ribadito la necessità di un’attenzione particolare nella legge di bilancio di novembre: secondo la Figc sarebbe giunto il momento di avere aiuti dato il contributo che dà il calcio all’economia italiana. Le previsioni di Gravina, del resto, non sembrano ottimistiche: “Si rischia il collasso del sistema”.

