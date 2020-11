Il futuro di Pogba sarebbe sempre più lontano dal Manchester United. Via a gennaio!

Paul Pogba continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Il Manchester United ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto del francese fino al 2022, ma il futuro dell’ex Juventus resta in bilico. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, i ‘Red Devils’ non hanno intenzione di rinnovare il contratto del centrocampista e puntano addirittura a cederlo già a gennaio per massimizzare i ricavi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Su di lui, come già noto, è sempre forte l’interesse proprio della Juve, oltre che del PSG, mentre il Real Madrid e in particolare Florentino Perez avrebbero mollato il 27enne. Possibile via libera, dunque, per il club bianconero: Pogba potrebbe partire per almeno 60 milioni di euro. Staremo a vedere.

