Paulo Dybala stenta ancora a decollare dopo il rientro dall’infortunio e non ingrana in questa Juventus: momento difficile che analizziamo in diretta su Calciomercato.it con i nostri ospiti Filippo Bonsignore, Giulia Giroldini ed Eleonora Trotta



Juventus, "Dybala Anello DEBOLE" | E sul rinnovo...

Nonostante la vittoria contro lo Spezia per 4-1, la Juventus continua a non convincere. Ancora una volta Cristiano Ronaldo sembra aver tolto le castagne dal fuoco con una doppietta in 20 minuti. E Paulo Dybala non ingrana in campo, alla ricerca di continuità e di una collocazione tattica mentre Morata è sempre decisivo. L’argentino è alle prese anche con la questione spinosissima del rinnovo: in diretta a Calciomercato.it ne discutiamo con Filippo Bonsignore de ‘Il Corriere dello Sport’, Giulia Giroldini e la direttrice Eleonora Trotta.