Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi in orbita Inter, ha già terminato la stagione a causa della rottura del legamento crociato

Un bruttissimo infortunio al ginocchio ha già messo fine alla stagione di Zinho Vanheusden, giovane difensore ex Inter in forza allo Standard Liegi che il club nerazzurro avrebbe potuto riacquistare fino al termine della stagione. Il classe 1999 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e sarà operato nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come confermato dal club belga attraverso un comunicato ufficiale, i tempi di recupero sono di circa sei mesi e la sua stagione è pertanto finita. Salta così il possibile ritorno in nerazzurro a gennaio, per il quale i due club erano già in parola.

