Calciomercato Milan, Ibrahimovic rossonero a vita: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ancora decisivo in Udinese-Milan: sua la rete della vittoria e il rinnovo ‘a vita’ è più vicino

Se dubbi c’erano, li ha mandati via con i gol. Infinito Zlatan Ibrahimovic decisivo anche contro l’Udinese con la rete della vittoria. Sono 7 la reti messe a segno in quattro partite per il bomber svedese tra i protagonisti del primato del Milan. La squadra di Pioli pende dai suoi piedi e dalle sue giocate ed è difficile pensare oggi ad un addio a fine stagione. I 39 anni certo sono tanti, ma non si avvertono nelle prestazioni dell’attaccante: Ibra è sempre decisivo ed allora pensare di vederlo con il Milan anche il prossimo anno è tutt’altro che utopia.

Dovesse continuare così, Ibra potrebbe rinnovare ancora, legandosi al Milan a ‘vita’ pensando anche – perché no – ad un ruolo fuori dal campo in futuro. Un futuro che però ancora oggi (e chissà per quanto) lo vede sul terreno di gioco e protagonista.