Milan Skriniar è risultato negativo al Coronavirus e può tornare a disposizione per il Real Madrid

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista del Real Madrid. Anche Milan Skriniar è risultato negativo al Covid-19 e può tornare a disposizione per la decisiva sfida di Champions League contro la squadra di Zidane. Il difensore slovacco sarà ora sottoposto al consueto iter di idoneità prima di essere reintegrato in gruppo, ma l’obiettivo è la convocazione per la Champions. Conte ritrova così un altro giocatore importante per le proprie rotazioni in difesa.

