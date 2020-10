Crotone, UFFICIALE: nuovo positivo, il comunicato

Il Crotone ha comunicato la positività di un proprio calciatore

Emergono nuove positività al coronavirus in Serie A. Il Crotone ha infatti reso noto che il tampone effettuato a uno dei suoi calciatori è risultato positivo. Si tratta di Salvatore Molina, centrocampista andato anche in gol domenica scorsa contro il Cagliari. L’ex Atalanta avrebbe dovuto affrontare proprio la sua ex squadra allo stadio Ezio Scida domani alle 15:00.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo subito in campo: ecco cosa serve | Ultime CM.IT

Molina, come si legge nel comunicato, è lievemente sintomatico e si trova in isolamento: “Il Football Club Crotone comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tesserato, il calciatore Salvatore Molina, è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare. Sono inoltre state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: De Laurentiis incontra gli agenti di Milik