Due calciatori del Parma sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani contro l’Inter: si tratta di due ripositivizzazioni

Due giocatori ancora positivi al Covid-19 nel Parma, che domani affronterà l’Inter di Antonio Conte. Come comunicato dal club emiliano, “l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco la lista dei convocati di Liverani per la trasferta di ‘San Siro’:

Portieri: Rinaldi, Sepe, Turk;

Difensori: Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.

