Inter, Conte trema | UFFICIALE: infortunio per Lukaku!

Problema muscolare per Lukaku: il comunicato ufficiale dell’Inter

Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte, che perde il suo giocatore più importante in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Come comunicato dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale, “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”. L’attaccante, riferisce ‘gazzetta.it’, salterà quasi sicuramente la prossima sfida contro il Parma ed è in dubbio anche per il decisivo match di Champions contro il Real Madrid, in programma martedì prossimo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

