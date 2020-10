Calciomercato, Bologna-Mandzukic: Mihajlovic tira in ballo il governo

Sinisa Mihajlovic risponde alle domande sulla possibilità di vedere Mario Mandzukic al Bologna e ‘tira in ballo’ il Governo

L’infortunio di Santander apre le porte alla possibilità che il Bologna intervenga sul mercato degli svincolati per tesserare un attaccante. Il 29enne paraguaiano dovrà stare fermo quattro mesi che martedì si sottoporrà all’intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mandzukic torna in Italia: possibile soluzione per due club

Tra i nomi dei sostituti quello di Mario Mandzukic è sicuramente il più suggestivo. Ma a bocciare il croato è Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: “Non mi va di prendere un attaccante tanto per prenderlo. Non ci sono svincolati che sono adatti, restiamo così. Mandzukic non lo vogliamo, non ne ho mai sentito parlare”.

Mihajlovic argomenta il suo no all’ex Juventus: “E’ grande e grosso, ci metterebbe tempo ad entrare in condizioni. A questo punto meglio aspettare gennaio. Occorre fare le cose con logica, essere lucidi: non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti senza pensare”.