Juventus, Cristiano Ronaldo verso il ritorno in campo: ecco quando

Juventus, Cristiano Ronaldo conta i giorni per tornare in campo con i bianconeri: le ultime sul rientro di CR7

L’assenza di Cristiano Ronaldo sta innegabilmente pesando nel momento della Juventus. Il portoghese, fuori dal 13 ottobre per la positività al coronavirus, sognava di tornare in campo con il Barcellona, ma il tampone è risultato ancora positivo. Dopo la polemica social di ieri, CR7 spera di poter tornare al più presto in campo. E la Juve spera di riabbracciarlo, magari già dalla gara contro lo Spezia di domenica. ‘Tuttosport’ fa il punto sul fuoriclasse portoghese, che vuole farsi trovare pronto e attende che il tampone di sabato sia negativo. La carica virale sta scendendo e il giocatore potrebbe, sul neutro di Cesena, rimettere minuti nelle gambe in vista degli appuntamenti cruciali con Ferencvaros e Lazio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ‘bufera’ Ronaldo: altro messaggio di CR7

Calciomercato Juventus, Condò: “Ecco chi aveva chiesto Pirlo”