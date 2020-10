Roma-CSKA Sofia, Fonseca parla chiaro: “Serve un direttore sportivo”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato del pareggio per 0-0 contro il CSKA Sofia

La Roma ha pareggiato 0-0 contro il CSKA Sofia in casa. I giallorossi sono al momento a 4 punti nel girone di Europa League, raggiunti in vetta dal Cluj. L’allenatore Fonseca ha commentato la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo fatto una partita con poca intensità offensiva, c’è stata poca aggressività in attacco. Ci è mancato spesso l’ultimo passaggio“.

Smalling e Mayoral – “Smalling si è allenato poco, non era possibile giocare tutti i 90′. Vediamo come si sente in questi giorni per vedere se giocherà domenica. Ho deciso di non rischiarlo per molto, perché è stato infortunato. Mayoral è un giovane che ha bisogno di adattarsi al nostro calcio, deve avere tempo di adattarsi“.

Potenziale – “La squadra sta bene, abbiamo giocato bene nelle ultime partite. Abbiamo segnato tanto e rispetto alla scorsa stagione all’inizio stiamo meglio. Abbiamo cambiato tanti calciatori e giocato con poca intensità“.

Rinforzi a gennaio – “Vedremo, la realtà è che ora non possiamo gestire altri giocatori. Ne abbiamo tanti: Diawara, Calafiori, Santon. E’ difficile gestire la rosa in questo momento, ma è vero che in campionato siamo diversi. Io cambio tanti calciatori perché ci sono tante partite da giocare“.

Passi avanti – “Stiamo giocando bene, siamo più forti della fine della scorsa stagione. Sono fiducioso con ciò che sta facendo la squadra principalmente in campionato“.

Direttore sportivo – “Io sento spesso la società, il presidente è molto vicino alla squadra. Come ho già detto è importante avere un ds. La società sta lavorando per trovarne uno. Ma è chiaro che alla squadra serva la figura di un direttore sportivo“.

