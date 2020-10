Calciomercato Milan, futuro in bilico | Super occasione dal Barcellona!

L’esplosione del giovanissimo Pedri rimette in discussione il futuro al Barcellona dell’ex Inter Coutinho: possibile occasione per il Milan. Tutti i dettagli

È indubbiamente il Milan di Pioli la grande sorpresa di questo avvio di stagione. I rossoneri stanno confermando quanto di buono fatto vedere nel post-lockdown e si candidano a ricoprire il ruolo di outsider in campionato. Sogno scudetto a parte, l’obiettivo della squadra di Pioli resta comunque il ritorno in Champions League. Un traguardo che permetterebbe alla società di tornare sempre più protagonista anche in sede di calciomercato. In questo senso, un possibile ‘colpo Champions’ potrebbe arrivare da Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, dalla Spagna: Coutinho in bilico al Barcellona | Occasione Milan

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’esplosione di Pedri, tra i migliori in campo anche ieri sera contro la Juventus, ha rimesso in discussione il futuro di Philippe Coutinho. L’ex Inter, già ‘scaricato’ una volta dal club blaugrana, non è affatto sicuro della conferma nel nuovo corso di Koeman e potrebbe anche tornare sul mercato. Si profila così una vera e propria occasione per il Milan in caso di qualificazione alla prossima Champions: pagato ben 160 milioni di euro dai catalani, Coutinho potrebbe lasciare Barcellona ad una cifra molto inferiore, circa 50-60 milioni, a causa della crisi Covid che sta investendo anche il mondo del calcio, e in particolar modo il Barça, e delle sue recenti prestazioni. Il 28enne, che non è stato riscattato dal Bayern Monaco per 120 milioni, è in scadenza di contratto nel 2023. Occhi puntati sul brasiliano, dunque, in casa Milan. Staremo a vedere.

