Calciomercato Bologna, Santander ko: sondaggio per Mandzukic

Visto il grave infortunio di Santander, il Bologna si è messo a caccia di un nuovo bomber: sondato lo svincolato Mandzukic

La notizia del grave infortunio patito da Federico Santander, che lo terrà lontano dai campi per quattro mesi circa, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sul Bologna. Adesso, l’allenatore Sinisa Mihajlovic si trova con una freccia in meno per l’attacco e, secondo ‘Sky Sport’, potrebbe rivolgersi al mercato degli svincolati per tappare il buco che si è venuto a creare. Il nome sondato è quello di Mario Mandzukic, libero dopo la rescissione anticipata del contratto con l’Al-Duhail. Un’operazione per niente facile, visto l’alto ingaggio richiesto dal 34enne ex Juventus, che ha già rifiutato Aston Villa e West Ham.

