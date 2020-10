Protagonista della rinascita del Napoli, Gennaro Gattuso è ancora in attesa della fumata bianca per il rinnovo contrattuale

Come documentato dalle telecamere presenti all’esterno del training center di Castel Volturno, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è andato a far visita alla squadra alla viglia dell’impegno europeo del Napoli contro la Real Sociedad. C’è stato spazio anche per un colloquio tra lo stesso ADL ed il tecnico Gattuso. Ovviamente, confermata la stima ed il desiderio di andare avanti assieme, con l’ottimo avvio di stagione che ha accelerato le pratiche per il rinnovo del contratto dell’allenatore calabrese che scade il prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico | L’agente tuona: “Mi sono stancato!”

Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: no alle penali

Gattuso, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha ribadito ad ADL, nell’ambito del loro colloquio, che ha posto una preclusione non alle clausole che fanno parte della costruzione dei contratti del Napoli. Ma, il no di Ringhio è per quelle penali alla rescissione che si sono sostanziate in quella frase pronunciata post-Benevento “Io sono un uomo libero”. Gattuso, se dovesse decidere di non proseguire con il Napoli, non vuole una spada di Damocle economica che penda sulla sua testa. Non c’è, ancora, un accordo anche sulla parte economica: ma qui la strada sembra essere in discesa. Nei prossimi giorni ci saranno i contatti per arrivare alla definizione di un’offerta da parte del Napoli che, per il momento, non si è ancora formalizzata, lasciando spazio ad idee diverse, ma non così distanti.