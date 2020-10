Milan-Roma, Kumbulla: “Ho fatto un errore, poi ho rimediato con il gol”

Nel dopo partita ha parlato anche Marash Kumbulla, autore del gol del definitivo 3-3 contro il Milan

Marash Kumbulla è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post-partita di Milan-Roma: “Le palle che arrivano in area dai calci d’angolo sono interessanti, è più facile segnare. Posso migliorare molto in tutto. Ho fatto un errore che potevo evitare, per fortuna poi ho segnato e ho rimediato. Mi sto integrando bene grazie ai miei compagni e spero di migliorare”. Sul vizio del gol: “Ho sempre fatto il centrale ma ho sempre avuto il vizio del gol. La mia vita ha preso un’accelerazione evidente, merito della società del Verona e di Juric. Mi hanno dato subito fiducia in ritiro. Poi quest’anno sono migliorato tantissimo e ho avuto modo di giocare da titolare in Serie A, Ora spero di aiutare la Roma a fare meglio possibile”.

