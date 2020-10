Calciomercato Lazio, duello col Torino per il centravanti

Nome nuovo in ottica calciomercato Lazio e calciomercato Torino. Sfida tra Lotito e Cairo per portare in Italia Daku

In attesa di sfidarsi sul campo domenica prossima nella sesta giornata di Serie A, il Torino e la Lazio potrebbero dare vita ad un duello sul terreno del calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale balcanico ‘zeri.info’, infatti, biancocelesti e granata starebbero tenendo d’occhio Mirlind Daku, centravanti kosovaro della Nazionale Under 21, che si sta mettendo in mostra in patria con la maglia del Ballkani. Il suo score nelle prime sette partite è di 14 gol, con una media di due reti a partita. A fine stagione tornerà ai croati dell’Osijek che detengono il suo cartellino e che potrebbero farlo rientrare prima alla base se dovesse arrivare una grossa offerta a gennaio.

