Serie A, Fiorentina-Udinese 3-2: Castrovilli incontenibile, Okaka non basta

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Fiorentina-Udinese, sfida delle 18 della quinta giornata di Serie A

Sfida ricca di gol quella delle ore 18 tra Fiorentina e Udinese valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La gara si infiamma già nelle primissime battute con la rete spacca-partita di Castrovilli che chiude alla perfezione un’azione rifinita da Biraghi. È poi lo stesso centrocampista in maglia numero 10 a diventare uomo assist per il raddoppio di Milenkovic che sembra affossare l’Udinese. I friulani a 3 minuti dalla fine del primo tempo trovano il gol della speranza con Okaka di testa ma ci pensa ancora Castrovilli a riportare i suoi avanti di due lunghezze con un destro piazzato. Nel finale gli assalti dei bianconeri di Gotti producono il secondo centro di Okaka che regala solamente l’illusione di poter riagguantare un pareggio che non arriva.

Fiorentina Udinese 3-2: risultato e tabellino

RETI: 10′ Castrovilli, 22′ Milenkovic, 42′ Okaka, 51′ Castrovilli, 86′ Okaka

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (78′ Venuti), Bonaventura (78′ Pulgar), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon (65′ Kouame), Vlahovic (65′ Cutrone).

In panchina: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta, Duncan, Saponara, Barreca, Montiel, Igori.

Allentore: Iachini.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir (87′ Bonifazi); Molina, De Paul, Arslan (55′ Walace), Pereyra (85′ Forestieri), Ouwejan (55′ Pussetto); Lasagna (70′ Deulofeu), Okaka.

In panchina: Scuffet, Gasparini, Makengo, Bonifazi, Ter Avest, Nestorovski, Zeegelaar, Coulibaly.

Allenatore: Gotti.

AMMONITO: Arslan, Castrovilli, Pussetto

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Napoli 11**, Sassuolo* 11, Inter 10*, Sampdoria* 9, Atalanta* 9, Juventus 8, Roma 7, Verona 7, Lazio 7*, Cagliari 7*, Fiorentina* 7, Benevento* 6, Spezia* 5, Lazio 4, Genoa*** 4, Parma* 4, Bologna 3*, Udinese* 3, Crotone 1*, Torino 1***

* una partita in più

** un punto di penalizzazione

*** una partita in meno

