Cambio forzato nel finale di primo tempo per la Fiorentina di Iachini che perde per infortunio German Pezzella. Al suo posto Martinez Quarta

Problemi in chiusura di prima frazione per Beppe Iachini che perde per infortunio al 38′ German Pezzella, esattamente come accaduto settimana scorsa nella sfida in trasferta contro lo Spezia. Al suo posto il tecnico dei toscani ha lanciato il giovane Martinez Quarta all’esordio con la Fiorentina. Problema alla caviglia per il difensore argentino di Iachini che esce zoppicando.

