Milan, buone notizie per Pioli: Calhanoglu torna in gruppo

Recupero lampo per Hakan Calhanoglu che si è allenato in gruppo e potrebbe tornare utile almeno per la panchina contro la Roma

Big match a San Siro domani sera tra Milan e Roma con i rossoneri di Pioli che puntano al bottino pieno per mantenere la vetta della classifica. Il tecnico milanista potrebbe contare anche su Hakan Calhanoglu che, andato KO in seguito ad una distorsione alla caviglia, sabato pomeriggio si è regolarmente allenato in gruppo e dunque va verso la convocazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un vero e proprio recupero lampo quello del trequartista turco che qualora recuperasse al 100% potrebbe anche partire dal primo minuto domani sera nella super sfida contro la Roma di Fonseca. Al momento però parte ancora avvantaggiato Brahim Diaz nella corsa ad una maglia da titolare.

