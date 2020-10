Calciomercato Milan, l’annuncio di Pioli sul rinnovo di Donnarumma

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa prima della Roma, ha commentato anche il futuro di Gigio Donnarumma, estremo difensore rossonero

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro la Roma di Paulo Fonseca, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato anche del futuro di Gianluigi Donnarumma, portierone classe 1999 della squadra rossonera: “Donnarumma è molto più grande rispetto alla sua età, la sua è una crescita costante e continua”.

Pioli ha poi aggiunto: “Fin quando vedo i miei giocatori sereni non sono preoccupato per il futuro, so che la società si sta muovendo in una certa direzione”.

