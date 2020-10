L’allenatore del Milan Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

A punteggio pieno in campionato, il Milan si prepara ad affrontare un altro esame difficile. Il monday night della Serie A mette i rossoneri di fronte alla Roma. Alla vigilia del match parla in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli: Calciomercato.it vi offre in diretta le dichiarazioni dell’allenatore rossonero.

Sugli infortunati: “Rebic domani non sarà a disposizione anche se sta meglio, Hakan invece, nonostante sia molto difficile, proverà ad esserci”.

Sulla Roma: “Vogliamo continuare così dopo aver iniziato bene, la Roma ci somiglia un po’ come squadra. Siamo ambiziosi e sarà una sfida aperta”.

Sul calciomercato: “Era importante acquistare giocatori giovani e di livello. La società è stata brava ad acquistare questo tipo di elementi. Abbiamo tanti uomini di qualità, sia fra i titolari che fra i subentranti”.

Sui cinque cambi: “Per me non ci sono lati negativi. Certamente si prova a mettere in campo la miglior formazione dal primo minuto, ma avere cinque sostituzioni ti consente di intervenire di più con giocatori pronti”.

Su Donnarumma: “Ho trovato un ragazzo più maturo di quella che è la sua età, ha avuto una crescita costante e continua. Lavora con responsabilità e migliora sempre, deve continuare così perché ha ancora margini di crescita enormi”.