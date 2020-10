Juventus, Pirlo ritrova de Ligt: può rientrare in settimana

La Juventus potrebbe ritrovare finalmente de Ligt: il centrale olandese potrebbe avere l’ok dei medici già in settimana

Mentre i bianconeri si apprestano a scendere in campo contro l’Hellas Verona, nel posticipo di Serie A, arrivano buone notizie dall’infermeria per Andrea Pirlo. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, Matthijs de Ligt potrebbe avere l’ok dei medici per tornare ad allenarsi a pieno ritmo già in settimana. Il ritorno del centrale olandese garantirebbe al tecnico bresciano maggiore pressione difensiva: l’attitudine dell’ex Ajax, infatti, è quella di attaccare subito la palla, caratteristica che si sposa con i nuovi dettami tattici della Juventus.

Qualora dovesse arrivare il via libera da parte dello staff medico nel corso della prossima settimana, de Ligt non riuscirebbe ad esserci per il Barcellona ed anche un suo impiego contro lo Spezia sembra complicato. La prima del centrale olandese sotto la gestione Pirlo, magari da subentrante, potrebbe essere la sfida col Ferencvaros in Champions League. La Juventus, intanto, è pronta a riaccogliere il gioiello classe ’99.

